أستراليا تتحضر للإنتخابات ليل السبت-الأحد... كيف تبدو الأجواء؟

أجرت القنصلية في سيدني مع وزارة الخارجية اللبنانية تجاربًا تتعلق بعملية التواصل بين أقلام ومراكز الإقتراع ومبنى الخارجية في بيروت بواسطة الهواتف الخلوية صوتًا وصورة.وستتواصل هذه العملية حتى بعد إقفال صناديق الإقتراع.إليكم المزيد من التفاصيل...