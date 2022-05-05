أخبار لبنان
05 أيار 2022 - 04:45
05/05/2022 04:45:00
أستراليا تتحضر للإنتخابات ليل السبت-الأحد... كيف تبدو الأجواء؟
أستراليا تتحضر للإنتخابات ليل السبت-الأحد... كيف تبدو الأجواء؟
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LBCI News Lebanon
أجرت القنصلية في سيدني مع وزارة الخارجية اللبنانية تجاربًا تتعلق بعملية التواصل بين أقلام ومراكز الإقتراع ومبنى الخارجية في بيروت بواسطة الهواتف الخلوية صوتًا وصورة.
وستتواصل هذه العملية حتى بعد إقفال صناديق الإقتراع.
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