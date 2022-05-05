أخبار لبنان
05 أيار 2022 - 04:45
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أستراليا تتحضر للإنتخابات ليل السبت-الأحد... كيف تبدو الأجواء؟

أستراليا تتحضر للإنتخابات ليل السبت-الأحد... كيف تبدو الأجواء؟ Lebanon, news ,lbci ,أخبار إنتخابات,أستراليا,أستراليا تتحضر للإنتخابات ليل السبت-الأحد... كيف تبدو الأجواء؟
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Lebanon News
أجرت القنصلية في سيدني مع وزارة الخارجية اللبنانية تجاربًا تتعلق بعملية التواصل بين أقلام ومراكز الإقتراع ومبنى الخارجية في بيروت بواسطة الهواتف الخلوية صوتًا وصورة.

وستتواصل هذه العملية حتى بعد إقفال صناديق الإقتراع.

إليكم المزيد من التفاصيل...
 
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