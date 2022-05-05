مؤسّسة مهارات تطلق "مهارات بودكاست".. اليكم التفاصيل

الإعلان

أطلقت مؤسّسة مهارات "مهارات بودكاست" وهو منصّة يطرح من خلالها المقدمان حبيب عقيقي وفانيسا روكز أبرز المواضيع المرتبطة بعمل مهارات حول تطوير الإعلام وتعزيز حريّة الرّأيّ والتّعبير وحماية الصّحافيّين في لبنان والشرق الأوسط.وتمّت الإضاءة في الحلقة الأولى على نتائج رصد التغطية التلفزيونية للانتخابات النيابية، واستضافت العديد من الضيوف، مدير وحدة الرصد في مهارات المحامي طوني مخايل، المرشّح ميشال أبو سليمان ضمن لائحة "صوتك ثورة" في قضاء الشّوف، المراقب للانتخابات باسل عجرم، والصّحافي بلال ياسين."مهارات بودكاست" هو منبر لإلقاء الضوء على نتائج الدراسات التي تقوم بها مهارات والإعلان عن المشاريع الجديدة ومنها الدورات التدريبيّة، ومختبرات الأفكار والنشاطات.