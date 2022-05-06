الداخلية: تعديل مركزي قلم إقتراع في بلدة البيسارية

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أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي القرار رقم 426 الذي يتعلق بتعديل القرار رقم 352 تاريخ 14/4/2022 وتعديلاته (تقسيم وتحديد أقلام الإقتراع في كافة الدوائر الإنتخابية للإنتخابات النيابية العامة لعام 2022 )، وجاء فيه:المادة الأولى: يعدل إسم مركز قلم الإقتراع في الدائرة الإنتخابية العائدة لبلدة البيسارية التابعة لدائرة الجنوب الثانية الوارد في الصفحة رقم 224 من القرار رقم 352 تاريخ 14/4/2022 بحيث يصبح على الشكل الآتي:- بدلًا من القلم رقم 352 النادي الحسيني غرفة رقم 1 ليصبح:القلم رقم 352 النادي الحسيني (خراج بلدة الصرفند) غرفة رقم 1.- بدلًا من القلم رقم 353 النادي الحسيني غرفة رقم 2 ليصبح:القلم رقم 353 النادي الحسيني (خراج بلدة الصرفند) غرفة رقم 2.والباقي بدون تعديل.المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة".