وزير الصحة أعلن التوافق على تمويل مشروع المختبر المركزي

الإعلان

أوضح وزير الصحة العامة فراس ابيض أنه تم التوافق على الحصول على تمويل من منظمة الصحة العالمية للمضي قدما بمشروع المختبر المركزي الذي يؤمل أن يتحقق في هذه السنة، اضافة الى تطوير مركز الإستعداد لحالات الطوارئ الصحية في لبنان بتمويل من منظمة الصحة العالمية.كما تم الاتفاق على الاستراتيجية المشتركة للصحة في لبنان على أن يصار إلى التوقيع في وقت قريب على الإتفاق مع منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان نجاة رشدي.ولفت الوزير الأبيض إلى أن "موضوع النازحين والحفاظ على صحتهم إستأثر على اجتماعات عدة، أوضح في خلالها الوفد اللبناني أن الدولة اللبنانية قدمت كل ما يتوجب عليها منذ اندلاع الأزمة السورية. وفي المقابل من واجب المجتمع الدولي تقديم الدعم للبنان ونظامه الصحي بحيث لا يتم التركيز على النازحين فقط بل تتم كذلك مساعدة اللبنانيين الذين يواجهون ظروفا بالغة الصعوبة في المرحلة الراهنة". ونقل وزير الصحة العامة "أن المشاركين في المؤتمر أبدوا تقديرهم لما قام به لبنان وقدموا وعودا بالإستجابة لطلب الوفد اللبناني".وذكر الأبيض بسلسلة اجتماعات عقدها على هامش اجتماع وزراء الصحة العرب مع نظرائه القطري والمصري والأردني والفلسطيني. وتوقع وصول المساعدة القطرية لتزويد المستشفيات الحكومية بالمازوت في خلال هذا الأسبوع في موازاة المضي قدما بتأهيل مستشفى الكرنتينا. وتحدث عن تعاون ثنائي في موضوع الدواء والنظم الصحية مع كل من الأردن ومصر التي سيزورها الأسبوع المقبل وبعد ذلك الأردن. ولفت إلى أن لبنان كان في مقدمة الداعمين للقرار المتعلق بالمسح الذي ستجريه منظمة الصحة العالمية لقطاع الصحة في فلسطين المحتلة. كما كان لقاء مع الوفد الإيراني، واجتماعات تنسيقية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر واتحاد جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر توصلت إلى اتفاقات على برامج دعم للخدمات الصحية للطوارئ في لبنان ومراكز الرعاية الأولية، إضافة إلى اجتماع مع التحالف العالمي للقاحات والتحصين Gavi (Global Alliance for Vaccination and Immunisation) بحث في سبل زيادة نسبة اللقاح في ظل تراجعها لعدد من الأمراض الأساسية كشلل الأطفال.