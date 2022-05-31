أخبار لبنان
31 أيار 2022 - 06:35
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احتفالات في عين التينة بانتخاب بري رئيساً لمجلس النواب

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Lebanon News
عمت الاحتفالات في عين التينة باعادة انتخاب الرئيس نبيه بري لرئاسة مجلس النواب لولاية سابعة.
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