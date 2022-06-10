الصايغ رداً على الدويهي : لعدم اعتماد طريقة خبط عشواء بكل محبة

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رد النائب الدكتور سليم الصايغ على النائب ميشال الدويهي عبر حسابه على "الفيسبوك" مدونا : "اثناء جلسة لجنة الخارجية لم يطرح النائب ميشال الدويهي نفسه بالسياسة مع او ضد خيار سياسي مع او ضد حركة أمل ابدا، طرح التصويت على اساس انه ضد المرشح الشيعي رافضا مبدأ العرف الطائفي الذي يوزع اللجان على الطوائف.وبالتالي انتقل التصويت ليكون مع او ضد العرف الطائفي. فلم ياخذ الا صوته. لن اعلق اكثر على هذا الموضوع، بينما ترشحت النائبة سنتيا زرازير المسيحية لرئاسة لجنة المرأة والطفولة التي يعطيها العرف الشيعي.ولكنها اعتمدت مبدأ كسر التزكية فحصلت على ٣ اصوات من ١١ بمن فيهم صوتي، المهم معرفة الدخول في "المشكل" وعدم اعتماد طريقة خبط عشواء، بكل محبة".