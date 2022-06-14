فروع FENASOL جنوبا: اقفال الادارات العامة بداية عصيان مدني شامل

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اعتبرت فروع الاتحاد الوطني في الجنوب لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان( FENASOL ) اقضية النبطية مرجعيون-حاصبيا وبنت جبيل في بيان وجهته الى "المزارعين والعمال وذوي الدخل المحدود والمعطلين والعاطلين عن العمل والى المياومين والمتعاقدين في التعليم المهني والرسمي والى كل اهلنا في الجنوب" ان "السلطة اليوم اوصلتنا الى ما كنا قد حذرنا منه سابقا في تحركاتنا واعتصاماتنا في الجنوب وبخاصة على مستوى زراعة شتلة التبغ ومزارعيها ومحاولة السلطة وادارة الريجي القضاء على اعرق زراعة في لبنان تلبية لمتطلبات صندوق النقد الدولي اسوة بسواها من المنتجات والمواد الغذائية والمحروقات ورغيف خبز الفقراء ورفع الدعم الكلي عنها".وقال في بيان:"اليوم غالبية المزارعين لجأوا الى زراعة القمح بديلا عن شتلة التبغ. وها نحن في شهر حزيران والقمح مرمي في الحقول لان كلفة الحصاد ودراسة القمح باتت كبيرة ولا قدرة للمزارعين على دفع التكاليف لحصاد مواسمهم . وما يزيد طين الافقار والتجويع بلة في الجنوب اليوم هو شح وانقطاع مياه الشرب والاستخدام المنزلي وتلري الزراعي، عموما لا مياه جنوبا، واصحاب الصهاريج يتقاضون حاليا 500 الف ليرة ثمن نقلة المياه بينما البلديات وشركة مياه الجنوب غائبة عن سماع صرخات الناس واوجاعهم في القرى والبلدات ولم تكتفي السلطة السياسية وحلفائها الكارتيلات بكل النهب والهدر والفساد والاستغلال، بل وصلت مواصيلهم الى كيس الطحين في الجنوب بعد ان رفعوا سعر ربطة الخبز في الافران حيث يباع اليوم باكثر من مليون ومئتي الف ليرة لبنانية للبيوت وكثر من المواطنين في الجنوب يخبزون خبزهم اي ( خبز المرقوق ) .. هذا غير الارتفاع الدائم لاسعار المحروقات وقارورة الغاز دون حسيب او رقيب او تدخل من وزارة الاقتصاد ووزيرها الذي بات يلجأ الى اصحاب الافران والمطاحن ليحكموا ضميرهم بالاسعار وانه فعلا لمضحك هذا المشهد بين الكارتيلات فيما بينهم".واضاف:"يدعوكم الاتحاد الوطني الى التحرك فورا والاعتصام والتظاهر ورفع الصوت عاليا اينما كنتم في كل القرى والبلدات وامام كل البلديات، وذلك في مواجهتنا المطلبية المفتوحة مع حكومة صندوق النقد الدولي وكل من في السلطة وفي وجه كل الكارتيلات وكبار التجار في الجنوب واصحاب شركات الادوية والمواد الغذائية وشركات الطحين المدعوم الذي ما زال المستفيد الوحيد منه اصحاب الافران فقط لا غير ويجنون الاموال الطائلة على حساب رغيف خبزنا اليومي".وتابع "ايها العمال والمزارعون يا اهلنا الكرام في الجنوب، لقد قلناها سابقا ونعود لنكررها كل يوم لا تغيير الا في الشارع، لا تغيير الا باعلان العصيان المدني الشامل وما يجري اليوم من اقفال للادارات العامة ما هو الا بداية العصيان المدني الشامل لاسقاطهم في الشارع ولاستعادة الاموال المنهوبة والافراج عن اموال المودعين وزج الفاسدين والكارتيلات في السجون من خلال قضاء نزيه ومستقل وبتأليف حكومة مستقلة من خارج السلطة واحزابها الحاكمة".