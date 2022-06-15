بخاري في دار الفتوى

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LBCI News Lebanon





واطلع السفير بخاري من المفتي دريان على "الدور الذي يقوم به لتعزيز وحدة الصف اللبناني عامة والإسلامي خصوصاً في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".

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وأكد السفير بخاري "حرص بلاده على وحدة شعب لبنان لمواجهة التحديات التي يعيشها"، ونوه بدور "دار الفتوى الضامن للوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان". استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري وعرض معه التطورات على الساحة اللبنانية عموما والسنية خصوصا.واطلع السفير بخاري من المفتي دريان على "الدور الذي يقوم به لتعزيز وحدة الصف اللبناني عامة والإسلامي خصوصاً في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".وأكد السفير بخاري "حرص بلاده على وحدة شعب لبنان لمواجهة التحديات التي يعيشها"، ونوه بدور "دار الفتوى الضامن للوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان".

وغردّ بخاري، في هذا السياق، قائلاً عبر تويتر: تشرفت بلقاء سماحة مُفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مُثمنًا عاليًا الجهود المبذولة لسماحته في نشر ثقافة الاعتدال والوسطية التي تمتاز بها دار الفتوى وعلماؤها في لبنان.



وشدد المفتي دريان، من جهته، على "أهمية الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لمساعدة لبنان وشعبه ووحدة أبنائِه وفي احتضان القضايا العربية والإسلامية وعنايتها في الشأن اللبناني وحرصها على الجميع لتعزيز أمن وسلامة واستقرار لبنان واللبنانيين".



وأكد المفتي دريان "متانة العلاقات الأخوية والممتازة التي تربطه بالمملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة". وأشاد ب"الإجراءات والتسهيلات التي تقوم بها المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام".