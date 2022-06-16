بوحبيب عرض مع حداد العلاقة الوثيقة بين لبنان ومنظمة الأغذية واستقبل ترموشويزن وهايكي

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، الممثلة الجديدة لمنظمة الفاو في لبنان نورا أورابح حداد، في زيارة بروتوكولية. وخلال اللقاء، تم البحث في العلاقة الوثيقة بين لبنان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والسعي إلى توطيدها وإنجاز مبادرات مهمة في ميدان الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في لبنان.والتقى النائبة المعاونة لوزير الخارجية للشؤون الدولية في كندا سينتيا ترموشويزن، ترافقها سفيرة كندا شانتال شاستوناي، وتم البحث في العلاقات الثنائية والمساعدات الكندية للبنان وملف النزوح السوري وترسيم الحدود البحرية.كما التقى بوحبيب مدير الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في مكتب الخارجية والكومنولث للتنمية ستيفن هايكي. وخلال اللقاء، تم البحث في العلاقات الثنائية وترسيم الحدود البحرية والمفاوضات بين لبنان وصندوق النقد الدولي والأوضاع والتطورات في المنطقة.كما استقبل بوحبيب سفير سلطنة عمان بدر بن محمد المنداري، في زيارة وداعية لانتهاء مهامه الديبلوماسية في لبنان.