بوحبيب أقام حفلا تكريميا لـ11 موظفا في "الخارجية" نظموا انتخابات المنتشرين: نتمنى استمرار العمل مستقبلا في النهج نفسه

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أقام وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب حفلا تكريميا لموظفي الوزارة، الذين عملوا على تنظيم العملية الانتخابية للبنانيين المنتشرين في الخارج وتنفيذها في أيار الماضي وعددهم 11 موظفا. وحضر الحفل وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري وكبار الموظفين والديبلوماسيين في الوزارة.وألقى بو حبيب كلمة مقتضبة شكر فيها بـ"الاسم كل من عمل بمهنية وتفان وجدية في تسيير العملية الانتخابية وإنجاحها، خصوصا السيدة باسكال دحروج التي أعتبر أنها لم تأخذ حقها ولم ينصفها الإعلام". وقال: "إن التنظيم والحرص وتكامل الأدوار بين الفريق العامل أثناء عملية الاقتراع أوصلت إلى تنفيذ عملية انتخابية ناجحة يتشرف بها لبنان، هذا النجاح الذي كان موضع تقدير وإشادة من قبل سفراء الدول العربية والأجنبية".وأكد أن السلك الدبلوماسي يتكون من نخبة لا تهمها سوى مصلحة الوطن، متمنيا أن يستمر العمل مستقبلا في النهج نفسه لجهة النزاهة والشفافية، تحقيقا لأفضل النتائج.