نصار تفقد والسفير التركي الأعمال القائمة في مكتب الشباك الموحد الجديد في الوزارة والتقى جمعية 100/100 Liban

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إستقبل وزير السياحة المهندس وليد نصار في مكتبه في الوزارة السفير التركي في لبنان علي بارش أولوسوي يرافقه "منسق تيكا في لبنان" أورهان أيدن وعدد من طاقم السفارة الديبلوماسي، وعرضوا الإتفاقيات الثنائية التي تم التوقيع عليها بين البلدين.وتفقد نصار والسفير التركي وأيدن أعمال تنفيذ مكتب "الشباك الموحد" One Stop Shop الذي يتم تشييده عند المدخل الرئيسي لوزارة السياحة من قبل منظمة "تيكا" وبتمويل منها كهبة عينية للوزارة، والذي سبق أن أعلن عنه نصار ضمن خطة عمله وتطبيقه للامركزية الإدارية السياحية التي بدأها منذ استلامه مهامه في الوزارة، حيث سيفتتح رسميًا في 21 من شهر تموز المقبل، علمًا أن هذا المشروع هو من ضمن الإتفاقيات الموقع عليها بين البلدين خلال زيارة وزير السياحة برفقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى دولة تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤلين أتراك.ومن جهة ثانية، إلتقى نصار وفد جمعية 100/100 Liban برئاسة السيد سليمان معراوي واستمع لعرض عن أبرز إنجازات وأنشطة الجمعية، كما تم الإتفاق على توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والجمعية الأسبوع المقبل بهدف الشراكة والتعاون لتطوير السياحة المستدامة وتفعيلها في مختلف المناطق اللبنانية.كذلك، ستشكل لجنة تنسيق بين الوزارة والجمعية، وسيعلن عن مشروعين أساسيين بينهما.