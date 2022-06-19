العبسي ومطارنة الطائفة يواصلون التحضيرات للقاء البابا فرنسيس غدا

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تتواصل تحضيرات بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي ومطارنة الطائفة في المقر البطريركي في روما لزيارة قداسة البابا فرنسيس صباح غد الاثنين، حيث سيلقي العبسي كلمة امامه يعلمه فيها بافتتاح اعمال السينودس العام والمواضيع التي سيعالجها، تمهيدا لعقد الجلسة الافتتاحية الساعة الرابعة في المقر البطريركي في روما سانتا ماريا ان كوزمادين.وفي هذا السياق، أوضح رئيس المقر البطريركي في روما الاب شحادة عبود، الذي أعد كل الترتيبات، أن "العادة قد درجت ان يعقد السينودس السنوي في لبنان، في حضور مطارنة الطائفة حول العالم لبحث جدول اعمال يعده غبطة البطريرك بالتشاور مع المطارنة المشاركين، ويتم انتخاب مطارنة جدد للطائفة حيث تدعو الحاجة. غير ان السينودس يرتدي هذه السنة طابعا خاصا فبناء على رغبة السيد البطريرك يوسف وموافقة السادة المطارنة ينعقد السينودس السنوي استثنائيا في روما، لكي يتمكن آباء السينودس من أن يوصلوا أصوات أبنائهم الذين يمرون في أزمات حرجة في الشرق إلى العالم بأسره انطلاقا من روما التي لها رمزية وثقل معنوي في العالم بأسره ولكي يظهروا أيضا طبيعة الكنيسة الجامعة والمتعاضدة".ولفت الأب عبود الى أن المقر البطريركي في روما يعود الى تاريخ تأسيس الطائفة رغم أن المقر التاريخي يعود الى القرن السابع ما يجعل منه قبلة للحجاج المسيحيين الذي يودون التعرف الى تاريخ الكنيسة في روما.