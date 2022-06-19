مخزومي: حرش بيروت تراث بيروتي وقلب العاصمة ورئتها التي يجب المحافظة عليها

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كتب النائب فؤاد مخزومي سلسلة تغريدات في "تويتر" أكّد فيها أن "حرش بيروت يجب أن يبقى محمية طبيعية ومساحة خضراء يجد فيها أهالي بيروت والمنطقة متنفسا لهم، وهذا ما شددنا عليه عندما تقدمنا بمشروع القانون الذي أقر وجعل من الحرش محمية طبيعية."وطالب وزارة الداخلية وكافة المعنيين باستكمال تطبيق حملة إزالة التعديات والمخالفات كالمقاهي العشوائية التي تشوه صورة الحرش، مشيراً الى أنه من الضروري زيادة عدد فوج الحرس البلدي وحاويات ومستوعبات النفايات داخل الحرش.وقال: "استكمالا لمبادرة إنارة مدينة بيروت بالطاقة الشمسية التي نفذتها مؤسسة مخزومي على مراحل عدة، سنقوم بإنارة مناطق معينة من الحرش، وهذا ما تم التوافق عليه مع المعنيين، لأن حرش بيروت تراث بيروتي وقلب العاصمة ورئتها التي يجب المحافظة عليها".