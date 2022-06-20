متطوعو الدفاع المدني اعتصموا لإقرار حقوقهم ودعوا الى الافراج عن أياد الاشقر

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نفذ متطوعو الدفاع المدني قبل ظهر اليوم اعتصاما في ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، مطالبين المسؤولين القيام بواجباتهم الوطنية تجاه المديرية العامة للدفاع المدني ومتطوعيها وآلياتها.وذكّروا انه "منذ عقود طويلة، هناك وعود بالحلول والتثبيت لعناصرها ورغم الرواتب الزهيدة والغلاء الفاحش، ما زال عناصر الدفاع المدني يقومون بواجبهم الانساني والاخلاقي والتضحية بكل شي تجاه المواطنين والسلامة العامة والبلد"، معتبرين "ان الدفاع المدني هو بوابة الوطن، وحتى اليوم لا تأمين للعناصر ولا للاليات وهذا امر معيب ومخجل"، مناشدين السلطات المعنية "ضرورة ايجاد حل لهذه المعضلة المستمرة منذ سنوات ووصول المتطوعين الى حقوقهم المشروعة ودعوة من أعلنت اسماؤهم للالتحاق بمراكزهم"، مطالبين ب"وقف المهمات للدفاع المدني حتى الوصول الى حقوقهم المشروعة والمكتسبة".ولوحوا انه في خلال عشرة ايام "لا إسعاف ولا إنقاذ ولا إطفاء، حتى تنفيذ هذه المطالب وتأمين الاليات وتأمين العناصر"، مشيرين الى ان هذا الامر لا يكلف الحكومة الا التوقيع و"بشحطة قلم".وأعلن المتطوعون وقوفهم الى جانب زميلهم أياد الأشقر "الذي ما زال موقوفا نتيجة الحادث الاليم الذي وقع في منطقة ضهر البيدر والذي تسبب بوقوع ضحيتين"، مهددين بـ"اتخاذ خطوات تصعيدية حتى آخر هذا الشهر في حال لم يتخذ اي اجراء حقيقي وعملي في هذا الشأن".