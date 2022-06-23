أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 03:18
23/06/2022 03:18:33
بوصعب لم يسمّ أحداً لتشكيل الحكومة
بوصعب لم يسمّ أحداً لتشكيل الحكومة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار لبنان, الحكومة,بو صعب,بوصعب لم يسمّ أحداً لتشكيل الحكومة
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
قرر نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عدم تسمية أحد لرئاسة الحكومة.
وأشار بو صعب من بعبدا الى أن المشهد ضبابي فيما خص شكل الحكومة المقبلة.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
بو صعب
الحكومة
لبنان
إقرأ أيضاً