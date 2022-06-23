أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 03:18
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بوصعب لم يسمّ أحداً لتشكيل الحكومة

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Lebanon News
قرر نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عدم تسمية أحد لرئاسة الحكومة.

وأشار بو صعب من بعبدا الى أن المشهد ضبابي فيما خص شكل الحكومة المقبلة.
 
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