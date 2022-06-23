النائب فراس سلوم يسمي ميقاتي

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LBCI News Lebanon

أعلن النائب فراس سلوم، بعد لقاء الرئيس ميشال عون في إطار الاستشارات النيابية الملزمة التي تقام في القصر الجمهوري في بعبدا، تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة.