أخبار لبنان
23 حزيران 2022 - 07:42
23/06/2022 07:42:44
النائب فراس سلوم يسمي ميقاتي
النائب فراس سلوم يسمي ميقاتي
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LBCI News Lebanon
أعلن النائب فراس سلوم، بعد لقاء الرئيس ميشال عون في إطار الاستشارات النيابية الملزمة التي تقام في القصر الجمهوري في بعبدا، تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة.
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