فراس حمدان: 10 من النواب التغييريين سمّوا نواف سلام و3 امتنعوا عن التسمية

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أعلن النائب فراس حمدان، بعد الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا، أنّنا "قلنا لرئيس الجمهوريّة ميشال عون إنه من غير المقبول الاستمرار بالنّهج والوجوه نفسها التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه"، معلنًا أنه "رفضًا لمنطق المحاصصة والمقايضة والمساومة على حقوق المواطنين، سمّى 10 أعضاء من كتلة نواب 17 تشرين، السّفير السّابق نواف سلام لتشكيل الحكومة".وأوضح أنّ "النوّاب مارك ضو ونجاة صليبا وملحم خلف وميشال الدويهي وبولا يعقوبيان ورامي فنج ووضاح صادق وياسين ياسين وابراهيم منيمنة وفراس حمدان سموا نواف سلام لتشكيل الحكومة، والنواب الياس الجرادة وسينتيا زرازير وحليمة قعقور لم يسموا أحدًا"، مؤكّدًا أنّ "مواجهتنا مستمرة في الدّاخل، وقريبًا في الشّارع".