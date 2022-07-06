أخبار لبنان
06 تموز 2022 - 05:54
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القصيفي: تقرير الخبراء الأميركيين للرصاصة المستخدمة في قتل أبو عاقله مشبوه

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القصيفي: تقرير الخبراء الأميركيين للرصاصة المستخدمة في قتل أبو عاقله مشبوه
Lebanon News
أيد نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي بياني نقابة الصحافيين الفلسطينيين والاتحاد العام للصحافيين العرب اللذين رفضا تقرير الخبراء الاميركيين للرصاصة المستخدمة في قتل الصحافية الفلسطينية شيرين ابو عاقله.
 
ورأى القصيفي في بيان، "أن هذا التقرير مشبوه، ويرمي إلى تبرئة جيش الاحتلال الاسرائيلي من هذه الجريمة البشعة التي أظهرت الطبيعة العدائية والعنصرية للكيان الصهيوني".
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وقال القصيفي: "بدا واضحا، أن تقرير الخبراء يتناقض تناقضا كبيرا مع التقارير التي وضعها النائب العام الفلسطيني، والامم المتحدة، وعشرات الهيئات الدولية. كما وسائل الإعلام الاميركية. وبالتالي لا يمكن لتقرير منحاز أن يطمس حقيقة ساطعة سطوع الشمس في رابعة النهار أن جيش الاحتلال هو من قام باعدام ابو عاقله".
 
وأضاف القصيفي: "هذا التقرير لن يثني الهيئات الأممية، الاتحاد الدولي للصحافيين، الاتحاد العام للصحافيين العرب، ونقابات الصحافيين في الدول العربية، وعلى المستوى الدولي عن متابعة قضية قتل شيرين ابو عاقله، مهما استغرق ذاك من وقت واقتضى من جهد لاحقاق الحق وتثبيت إدانة إسرائيل على جرائمها ضد الإعلاميين والشعب الفلسطيني".
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