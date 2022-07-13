بلدية العقيبة: عودة المياه بعد الظهر إلى البلدة

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LBCI News Lebanon

أعلنت بلدية العقيبة في بيان أنه بعد مراجعات حثيثة قامت بها بلدية العقيبة مع المسؤولين في مؤسسة مياه جبل لبنان تم تعبئة مادة المازوت في كل المولدات في المنطقة وفي نبع المضيق المصدر الأساس لمياه الشرب، على أن تعود المياه بعد الظهر إلى مجاريها.