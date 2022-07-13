أخبار لبنان
13 تموز 2022 - 08:17
13/07/2022 08:17:32
بلدية العقيبة: عودة المياه بعد الظهر إلى البلدة
بلدية العقيبة: عودة المياه بعد الظهر إلى البلدة
Lebanon, news ,lbci ,أخبار المياه,بلدية العقيبة,بلدية العقيبة: عودة المياه بعد الظهر إلى البلدة
LBCI News Lebanon
أعلنت بلدية العقيبة في بيان أنه بعد مراجعات حثيثة قامت بها بلدية العقيبة مع المسؤولين في مؤسسة مياه جبل لبنان تم تعبئة مادة المازوت في كل المولدات في المنطقة وفي نبع المضيق المصدر الأساس لمياه الشرب، على أن تعود المياه بعد الظهر إلى مجاريها.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
بلدية العقيبة
المياه
إقرأ أيضاً