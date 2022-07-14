أخبار لبنان
14 تموز 2022 - 00:10
14/07/2022 00:10:02
ادارة المناقصات: لا جلسة تقييم عروض اليوم لمزايدة السوق الحرة
ادارة المناقصات: لا جلسة تقييم عروض اليوم لمزايدة السوق الحرة
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LBCI News Lebanon
اعلنت إدارة المناقصات في التفتيش المركزي في بيان أنها:
"لن تعقد اليوم جلسة تقييم عروض مزايدة السوق الحرة التي سبق ان دعيت وسائل الإعلام لتغطية مجرياتها بسبب ورود عرض وحيد".
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ادارة المناقصات:
لا جلسة تقييم عروض اليوم لمزايدة السوق الحرة
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