أخبار لبنان 14 تموز 2022 - 00:10 14/07/2022 00:10:02 ادارة المناقصات: لا جلسة تقييم عروض اليوم لمزايدة السوق الحرة

ادارة المناقصات: لا جلسة تقييم عروض اليوم لمزايدة السوق الحرة

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LBCI News Lebanon

اعلنت إدارة المناقصات في التفتيش المركزي في بيان أنها:

"لن تعقد اليوم جلسة تقييم عروض مزايدة السوق الحرة التي سبق ان دعيت وسائل الإعلام لتغطية مجرياتها بسبب ورود عرض وحيد". الإعلان

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