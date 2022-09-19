مذكرة تعاون بين الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية وجمعية بيروت ماراتون للتوعية حول فوائد الرياضة

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تم توقيع مذكرة تعاون بين الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب يوسف نصر ورئيسة جمعية "بيروت ماراتون" مي الخليل في مقر الأمانة العامة في منطقة عين نجم بالمتن الشمالي.وفي أبرز بنود المذكرة تعزيز العلاقة بين المدارس الكاثوليكية المنتشرة على كل الأراضي اللبنانية وجمعية "بيروت ماراتون" بهدف نشر التوعية حول فوائد الرياضة بشكل عام ورياضة الركض خصوصا، كما وسليط الضوء على إسلوب الحياة الصحي والترويج للتميز الرياضي والوحدة والسلام.وبموجب هذه المذكرة، تأخذ الأمانة العامة للمدارس الكاثولكية في لبنان على عاتقها تشجيع إدارات وطلاب وطالبات مدارسها على المشاركة الكثيفة في السباقات التي تنظمها الجمعية كعدائين أو كمتطوعين.وقد أوكل الأب نصر إلى عضو الهيئة التنفيذية للأمانة العامة آرام قره داغليان مهمة القيام بالتنسيق بين المدارس الكاثوليكية وجمعية "بيروت ماراتون".