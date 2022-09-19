أخبار لبنان
19 أيلول 2022 - 09:57
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سبل التعاون في قطاع الطاقة والموارد النفطية بين فياض وسفير قطر لدى لبنان

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سبل التعاون في قطاع الطاقة والموارد النفطية بين فياض وسفير قطر لدى لبنان
Lebanon News
بحث وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض مع سفير قطر لدى لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي في سبل التعاون بين البلدين لا سيما متابعة المساعي القطرية لمساعدة لبنان في المواضيع المختلفة ومن ضمنها قطاع الطاقة والموارد النفطية.
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