أخبار لبنان
20 أيلول 2022 - 04:41
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السفير الايراني يكشف عن "اخبار سارة" بشأن الفيول الإيراني

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السفير الايراني يكشف عن &quot;اخبار سارة&quot; بشأن الفيول الإيراني
Lebanon News
كتب السفير الايراني لدى لبنان مجتبى أماني عبر حسابه على تويتر:" هناك اخبار سارة ستعلن قريبا حول ما تم التوافق بشأن الفيول الإيراني و التعاون في مجال الكهرباء بين وفد وزارة الطاقة اللبنانية و المسؤولين المعنيين في ايران"
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