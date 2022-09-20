السفير الايراني يكشف عن "اخبار سارة" بشأن الفيول الإيراني

اماني يكشف عن "اخبار سارة" بشأن الفيول الإيراني

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LBCI News Lebanon

كتب السفير الايراني لدى لبنان مجتبى أماني عبر حسابه على تويتر:" هناك اخبار سارة ستعلن قريبا حول ما تم التوافق بشأن الفيول الإيراني و التعاون في مجال الكهرباء بين وفد وزارة الطاقة اللبنانية و المسؤولين المعنيين في ايران"