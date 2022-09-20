أخبار لبنان
20 أيلول 2022 - 07:15
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جعجع بعد لقاء بخاري: تحدثنا عن مواصفات رئيس الجمهورية وللأسماء بحث آخر

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Lebanon News
كشف رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بعد لقائه السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في معراب، أنه لم يتم الحديث عن أسماء لرئاسة الجمهورية، قائلًا: "تحدثنا عن المواصفات بالطبع، ولكن الأسماء لها بحث آخر".

وبما يتعلّق بترشّحه، قال: "إذا طلب منّي أكثرية نواب المعارضة الترشح للانتخابات الرئاسية فأنا جاهز لطرح برنامجي من جديد، ولكن هذا الأمر غير مطروح حالياً".
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واضاف: " قمنا بجولة افق كبيرة في المنطقة ولبنان، وبالطبع تركيزنا كان على لبنان وتحديدا على الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويمكن تلخيصها بأن الخلاص الوحيد للبنان هو بعمقه العربي، وتمسك أهله به أكثر من أي وقت آخر من خلال الدستور."
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