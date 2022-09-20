لائحة "نقابيون مستقلون" تفوز في انتخابات قطاع المعلمين لانتخابات الأونروا في لبنان

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فازت لائحة "نقابيون مستقلون" المدعومة من اللقاء التشاوري وشخصيات مستقلة في انتخابات قطاع المعلمين لانتخابات الأونروا في لبنان التي جرت يوم الإثننين 19 أيلول 2022، فيما خسرت لائحة "العودة والكرامة" المحسوبة على حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية اتحاد المعلمين بعد أن حصدت على 19 مقعدًا من أصل 49 مقعدًا.وحصدت لائحة "نقابيون مستقلون" على 29 مقعدًا فيما تعادل الطرفان في مقعد واحد سيجرى إعادة الانتخابات عليه خلال الأيام المقبلة.وفي هذا الإطار، قال اللقاء التشاوري في بيانٍ له إن "لائحة نقابيون مستقلون استطاعت أن تحافظ على موقعها الرّياديّ والطّليعيّ رغم حملات التّشـويه والتّحريض ضدها، مؤكدة التزامها بنهجها النقابي الحر في الدّفاع عن حقوق جميع المُعلّمين".وأضاف البيان بأن اللائحة انتزعت 29 مقعداً من أصل 49 مقعدًا مُخصّصـة لهذا القطاع، مع مقعدٍ مُعلّق في منطقة الشّمـال. وبهذا تكون اللّائـحة قد فازت بالأغلبيّة في قطاع المُعلّمين؛ ممّا يُمكّنها من تشـكيل اللّجنة القطاعيّـة لاتّحاد المُعلّمين.وكانت انتخابات اتحاد موظفي وكالة الاونروا (قطاعات المعلمين، العمال والخدمات) أسفرت عن فوز لائحة العودة والكرامة في انتخابات قطاعي العمال والخدمات، فيما كان الفوز الساحق للائحة "نقابيون مستقلون" في قطاع المعلمين.وبهذه النتائج تكون حركة فتح قد خسرت رئاسة اتحاد الأونروا في لبنان للدورة الثانية على التوالي، وحافظت لائحة "نقابيون مستقلون" على رئاستها لاتحاد المعلمين القطاع الأبرز والأهم في اتحاد الموظفين.