ورشة عمل حول دور السياحة البيئية في محمية أرز الشوف

الإعلان

نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة السياحة ومؤسسة "هانز زايدل" الالمانية، ورشة عمل في محمية أرز الشوف تحت عنوان "أي دور للسياحة البيئية مع الأزمات؟" شارك فيها كل محميات لبنان والذين يريدون إنشاء محميات إضافية بالإضافة إلى خبراء ومختصين ومسؤولين في وزارتي البيئة والسياحة.وتحدث الزميل حبيب معلوف وتطرق الى مقومات السياحة البيئية وما يميّزها عن السياحة التقليدية، معتبراً "انها هي التي تعتمد على الطبيعة وهي التي تحافظ عليها وعلى استدامة مواردها"، ومؤكداً "أن السياحة التقليدية التي تعتمد على الفنادق الفخمة والمنتجعات السياحية الكبرى تعتبر المستهلك الأكبر للمياه العذبة والتي تنافس الزراعة في نسب استهلاكها. وهذا الأمر ينطبق أيضاً على الاستهلاك المرتفع للطاقة أيضاً ولإنتاج النفايات الصلبة والسائلة، بينما السياحة البيئية التي بطبيعتها لامركزية وصغيرة والتي تعتمد على بيوت الضيافة الصغيرة او على غرف في بيوت الناس انفسهم تستهلك اقل بما لا يقاس من مياه وطاقة وإنتاج نفايات".وقال: "كما من مقومات السياحة البيئية انها اجتماعية وعائداتها تعود للمجتمع وتساهم في التثاقف بين الشعوب، ولذلك هي ثقافية أيضاً تساهم في نقل الثقافات والتعرف إلى الآخر المختلف وتخفف من العصبيات. وهي اقتصادية توزع عائداتها على اكبر عدد ممكن مشارك فيها اذا ما تم احترام قواعد الضيافة وتشجيع بيع المنتجات المحلية من غذاء وحرف يدوية مع السهرات التراثية التي يشارك فيها فنانون من القرى".وكانت كلمة لممثل "مؤسسة هانز زايدل" كريستوف الذي أكد على الشراكة مع وزارة البيئة وعلى أهمية الموضوع.وتحدث وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين "عن أهمية دمج السياحة البيئية بالاقتصاد المحلي ومساعدة الناس من الاستفادة القصوى من عائدات هذه السياحة وعن أهمية دور المحميات"، مشيراً إلى الصعوبات التي واجهته في انشاء لجان المحميات او في إعادة انتخابها. وشكى "من التدخلات السياسية ووضع قواعد حزبية وعائلية لتشكيل اللجان مما يضيّع على الفنيين عملهم، مقترحاً "أن تعقد ورشات متخصصة إضافية لتناول هذا الموضوع الذي يشكل عائقاً اساسياً لإدارة المحميات والسياحة البيئية.وقد خرجت النقاشات بتوصية بضرورة تخصيص ورشة ليومين لوضع معايير لتشكيل لجان المحميات ومتابعة مناقشة بعض المفاهيم والممارسات المضرّة بالسياحة البيئية.