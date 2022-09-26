رئيس نقابة موظفي المصارف للـLBCI: المصارف والموظفون في فترة تجربة واختبار

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أوضح رئيس نقابة موظفي المصارف أسد خوري أن المصارف ومعها الموظفين، يمرّون الآن في فترة تجربة واختبار، مع إعادة فتح أبواب المصارف بعد الاضراب الذي استمرّ لاسبوع.وكشف خوري، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أنه وبعد التنسيق بين جمعية المصارف والاجهزة الامنية، تقرّر تشكيل غرفة عمليات مهمتها تأمين الحماية والامن للمصارف في بعد المناطق اللبنانية والتحرّك فور ورود أي معلومة عن توتر.وأوضح أن الاجهزة الامنية أبلغت المعنيين بالملف أن ليس لديها القدرة لتأمين الحماية لكافة فروع المصارف في لبنان.وأكد رئيس نقابة موظفي المصارف أن الموظفين يريدون جو عمل طبيعي، معتبرا أنه لا يمكنهم أن يكونوا أداة بين المودع وإدارات المصارف.ورأى أنه ليس بهذه الطريقة يستحصل المواطن على وديعته، مشيرا لى أن الموظفين بدورهم هم مودعين.