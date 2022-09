وزارة الاتصالات: بإمكان مشتركي الخليوي إعادة تعبئة خطوطهم والحصول على المنتجات والاشتراك بالخدمات بالأسعار الرسمية

الإعلان

صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم بيان جاء فيه: "وردت الى وزارة الاتصالات مجموعة شكاوى تتعلّق بالتلاعب بأسعار بطاقات الخليوي المسبقة الدفع او عدم التزام السعر الرسمي لهذه البطاقات او إلزام المواطنين الدفع بالدولار.وفي هذا السياق، تحيط وزارة الاتصالات مشتركي الشبكة الخليوية علماً أن في إمكانهم إعادة تعبئة خطوطهم والحصول على كل المنتجات والاشتراك بالخدمات بالأسعار الرسمية بواسطة الوسائل الآتية:- الموقعان الإلكترونيان لشركتي الهاتف الخليوي المذكورين أدناه: www.touch.com.lb و www.alfa.com.lb- تطبيق "ألفا" و"تاتش".- مراكز خدمة الزبائن المنتشرة على الاراضي اللبنانية كافة:- تاتش عدد ١٢ موزعة على:المرجبعلبك دوريسالمقر الرئيسي لشركه تاتش في بيروتجبيلشتورهجونيهخربه روحاصيداصورطرابلسحلباالنبطية* متاجر ألفا alfa store عدد ١٣ موزعة على:فرن الشباكالدكوانةشتورةطرابلس المينانبطيةصيدااونيسكومنيارابكفياجبيلجونيةبعلبكجب جنّين- مكاتب الخدمات المشتركة مع "أوجيرو" المنتشرة في مختلف المناطق:* تاتش عدد ٣٦ موزعة على:المزرعةانطلياسالداموردير القمرالجديدة المتنزوق مكايلرأس بيروتالحازميةبداروجبيلاميونالبترونبشريشكادوماتنورينطرابلس باب التبانةطرابلس البحصاصطرابلس الميناطرابلس التلزغرتاصوفرعاليهحماناصغبينشتورةراشيابعلبكزحلةهرملصيداصورمرجعيونبنت جبيلحاصبياشبعاألفا عدد ٢٩ موزعة على:المزرعةبعلبكزحلةعاليهانطلياسالداموردير القمرصغبينجبيلالجديدهشبعاصوفرزوق مكايلاميونالبترونبشريشكادوماحلباتنورينطرابلس باب التبانةطرابلس البحصاصطرابلس الميناطرابلس التلزغرتاحاصبياصيدابنت جبيلراشيا- الوكلاء المعتمدون رسميا لدى شركتي الخليوي:*تاتش:H2 Group عاليهH2 Group بعقلينH2 Group عاليه تقاطع قبرشمونFCC الشويفاتPower Cell .com الشويفاتPower Cell .comبشامونSindor بشامونLinks دوحه عرمونLinks عاليهLinks عينابClass مار الياسClass بيروت شارع البلديهClass بيروت مبنى البلديهClass ABC اشرفيهClass ABC فردانEl MawlaTelecom برج البراجنةEl Mawla TelecomأوزاعيEl Mawla Telecomجبل لبنان مزبودEl Mawla TelecomالشويفاتFCC حاره حريكFCC الحدثI 20 Trading الضاحيهI 20 Trading الاوزاعيTalaco عين المريسهTalaco. الروشهTalaco. جل الديبTalaco. وسط بيروتTalaco الضاحيه شارع الكفاءاتTalaco الضاحيه شارع الجاموسLIDACALL مار الياسLIDACALL المسيطبهLIDACALL حاره حريكLLDJ سد البوشريهLinks الحمراMET ديك المحديNEW TECH PLUS حي السلمNEW TECH PLUS رويسH2 GROUP رحابH2 GROUP طريق الجديدةH2 GROUP بيروت حاره حريكSMART TEL زلقاSMART TEL عين الرمانةSINDOR مزرعه يشوعSINDOR مستديره بكفياSINDOR الضاحيةSINDOR برج البراجنةSINDOR الحدثSINDOR الحدث شارع الشامت تريزTelecom Services صفيرTelecom Services برج حمود طريق النهرTelecom Services برج حمود شارع المغفرTelecom Services شويفاتZA GROUP المشرفيهMET كركMET بدنايلMET البقاع الغربيEL MAWLA TELECOM البقاعEL MAWLA TELECOM بر الياسEL MAWLA TELECOM زحلهEL MAWLA TELECOM بعلبكI20 Trading الهرملKAZTEL البقاعKAZTEL رياقKAZTEL دوريسKAZTEL عرسالKAZTEL المناره البقاع الغربيLLDJ بعلبكLLDJ بعلبك حوش سنيدLLDJ البقاع الغربيLLDJ الهرملNEW TECH PLUS رياقNEW TECH PLUS بعلبكNEW TECH PLUS جب جنينFCC زحلهSINDOR راشيا طريق عام ضهرالاحمزSINDOR راشيا طريق عام رافيدSINDOR بعلبكZ.A GROUP بعلبكTELECOM SERVICES البقاعTELECOM SERVICES البقاع الغربيTELECOM SERVICES البقاع الغربي طريق جب جنينTELECOM SERVICES البقاع الغربي طريق عام ساويريTELECOM SERVICES الفاكهةH2 GROUP زحلهKAZTEL بقعاتاTELECOM SERVICES اقليم الخروبSINDOR سبلينSINDOR الدبيهMET كسليكTALACO زوق مكايلSINDOR جبيلTALACO زغرتاTALACO. طرابلسCITYCOM طرابلسCITYCOM طرابلس الميناCITYCOM عكارEL MAWLA TELECOM عكارH2 GROUP طرابلسH2 GROUP زغرتاMET كوسباZ.A GROUP طرابلسZ.A GROUP المنيهSINDOR البداويLLDJ زغرتاCLASS صورCLASS نبطيةFCC نبطيةFCC حولاH2 GROUP النبطيةTALACO صيداLIDACALL النبطيةLIDACALL النبطية دويرLIDACALL صريفاLIDACALL النبطية الانصارLIDACALL الصرفندLIDACALL تبنينPower Cell.com صيداPower Cell.com صورPower Cell.com أنقونSINDOR طير دباSINDOR العباسيهSINDOR النبطية حبوشSINDOR بنت جبيلSINDOR صيداLLDJ النبطية التحتاLLDJ الناعمهTELECOM SERVICES صيدا شارع رياض الصلحZ.A GROUP الخيامالنبطية شارع محمود فقيهZ.A GROUPZ.A GROUP قاناZ.A GROUP كوثريه الصيادZ.A GROUP غازيه*ألفاecharge زحلة، بعلبك، حوش السند، زغرتا، الناعمة، دوريس، الاشرفية، العبدة، الميناipin فردان، زغرتا، كورا، طرابلس، صورpower group مار الياس، بر الياس، بشارة الخوري، برج ابي حيدر، بدنايل، الشوف اقليم الخروب، جبيل، طرابلس، القبة، صيدا، النبطية، برج البراجنة، البيرة، بيت ملات، جبل محسن، الرياق، عرسال، الغبيري، بشامون، الشويفات، تبنين، الصرفند، مرياطاg30 البني شيت، بقعاتة الشوف، المزرعة، بيروتline company القاع، برج حمود، بعبدات، ضهور الشوير، أميون، ساحل علما، اهدن، علما، الفاكهة، علما، الدكوانة، اللبوة، الهرمل، عرسال، ابلا، ديك المحدي، الفنار، برجا، عجلتون، شمسطار، الروضةnexus بريتال، القبة، صيدا، النبطية، كوثرية الصيادTrust tech بير العبد، الهرمل، الدكوانة، الدوار، ميس الجبل، البوشريهFeghali Telecom الشياح سنوبرا، سهيلة، ريفون، بطشايtelia مطيلب، زلقا، زوق مصبح، برج حمود، طرابلس، طرابلس المينا، القليعات، صربا، المنصورية، راس المتن، انفة، بلاط، زحلة، صوفرOMTS بنت جبيل، العبدة، البداوي، الرياق، بدارو، البقاع الغربي، بعلبك، البقاع، جونية، صور، جب جنين، زحلة، عندقت، المينيه، ميروبا، بشري، مجدليا، يونين، تاريا، غزة، البيري، بيت الكيكو، صفير، الاوزاعي، عاليه، وادي الزينه، داريا، مزرعة كفار الجوز، زراريه، عيناتاSbeity group النبطية، السكسكية، حاصبيا، النبطية، صريفاcmc طرابلس الميناء، ضهر العينLibanpost القبيات، زغرتا، طرابلس المينا، جب جنينagm telecom كفرجوز، برج ابي حيدر، البازورية، مار الياس، الدوارولمزيد من المعلومات مع ألفا، خط المساعدة ١١١ وخدمة live chat وحسابات ألفا في وسائل التواصل الاجتماعي، ومع تاتش عبر ١١١ وخدمة live chat وحسابات touch في وسائل التواصل الاجتماعي.وتلفت الوزارة الزبائن الى التنبه لبعض المحال التجارية، التي تفرض أسعارا غير رسمية ولا تعتمد القاعدة الأساسية التي ترتكز على احتساب السعر وفق منصة صيرفة، وعليه تدعو المواطنين الى الاطلاع على الأسعار الرسمية والاستيضاح عنها قبل مباشرة أي عملية، وتُذكّرهم بضرورة ابلاغ وزارة الاقتصاد عن أي مخالفة".