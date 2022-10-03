سلسلة إجتماعات لميقاتي... غيغان: فرنسا مهتمة بوجود اتفاق ترسيم بين لبنان واسرائيل

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كشفت مديرة دائرة شمال افريقيا والشرق الأوسط في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية آن غيغان، أنها سعيدة لزيارة لبنان بعد كل المباحثات التي تمت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حول لبنان .وقالت بعد لقائها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حضور السفيرة الفرنسية آن غريو: "كان لقاؤنا مع الرئيس ميقاتي ممتازا حول الأولويات المهمة للبنان ومنها امكان التوقيع على اتفاق لترسيم الحدود البحرية. إن فرنسا مهتمة بوجود هكذا اتفاق، وقد بعثنا العديد من الرسائل وبذلنا الكثير من الجهود لمساعدة لبنان في هذا الاتجاه".وشددت على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية، اضافةً الى ضرورة إتمام الاصلاحات وتنفيذها من اجل عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهو أمر ضروري ليسلك لبنان الطريق نحو النمو الاقتصادي.بدوره، وفي سياق منفصل، أكد وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار أنه من المفروض أن تؤلف الحكومة في أقرب وقت ممكن، معتبرًا أن الأمور إيجابية.وقال بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي: "وضعت دولة الرئيس ميقاتي في أجواء المواضيع السياحية والتحضيرات الجارية لموسمي الخريف والشتاء بعد ان سجل الموسم الصيفي نجاحا كبيرا، وأدخل الى البلاد كتلة نقدية بلغت نحو 6 مليارات دولار".وكشف أن البحث تناول أيضًا موضوع ترسيم الحدود وتأليف الحكومة الجديدة والاستحقاقات الدستورية والأوضاع العامة"