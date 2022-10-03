أخبار لبنان
03 تشرين الأول 2022 - 11:29
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أهالي الموقوفين في حادثة الطيونة قطعوا مساء طريق صيدا القديمة بالإطارات المشتعلة

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أهالي الموقوفين في حادثة الطيونة قطعوا مساء طريق صيدا القديمة بالإطارات المشتعلة
Lebanon News
قطع أهالي الموقوفين في حادثة الطيونة، عند السادسة من مساء اليوم طريق صيدا القديمة، بالإطارات المشتعلة، ومنعوا السيارات من العبور، ما أدى إلى زحمة سير خانقة في المنطقة، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية، بحسب الوطنية للاعلام.
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