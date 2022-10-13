أخبار لبنان
13 تشرين الأول 2022 - 08:31
13/10/2022 08:31:02
الاستحقاق الرئاسي بين افرام والشيخ علي الخطيب
الاستحقاق الرئاسي بين افرام والشيخ علي الخطيب
Lebanon, news ,lbci ,أخبار بين افرام والشيخ علي الخطيب,الاستحقاق الرئاسي,الاستحقاق الرئاسي بين افرام والشيخ علي الخطيب
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول
حزمات
مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
LBCI News Lebanon
الاستحقاق الرئاسي حضر بدوره خلال اجتماع النائب نعمة افرام مع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب حيث ناقشا أهمية انتخاب رئيس جديد للبلاد في الموعد المحدد، وخطورة الدخول بالفراغ.
الإعلان
الإعلان
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الاستحقاق الرئاسي
بين افرام والشيخ علي الخطيب
إقرأ أيضاً