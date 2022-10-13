أخبار لبنان
13 تشرين الأول 2022 - 08:31
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الاستحقاق الرئاسي بين افرام والشيخ علي الخطيب

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Lebanon News
الاستحقاق الرئاسي حضر بدوره خلال اجتماع النائب نعمة افرام مع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب  حيث ناقشا أهمية انتخاب رئيس جديد للبلاد في الموعد المحدد، وخطورة الدخول بالفراغ.
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