الاستحقاق الرئاسي بين افرام والشيخ علي الخطيب

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LBCI News Lebanon

الاستحقاق الرئاسي حضر بدوره خلال اجتماع النائب نعمة افرام مع نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب حيث ناقشا أهمية انتخاب رئيس جديد للبلاد في الموعد المحدد، وخطورة الدخول بالفراغ.