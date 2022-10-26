أخبار لبنان
26 تشرين الأول 2022 - 09:00
Back

الأشقر شكا من ضعف النشاط السياحي مع بداية فصل الخريف الحالي: فنادق عدة تتوجه للإقفال هربًا من كلفة المازوت

الأشقر شكا من ضعف النشاط السياحي مع بداية فصل الخريف الحالي: فنادق عدة تتوجه للإقفال هربًا من كلفة المازوت Lebanon, news ,lbci ,أخبار إتحاد النقابات السياحية,بيار الأشقر,الأشقر شكا من ضعف النشاط السياحي مع بداية فصل الخريف الحالي: فنادق عدة تتوجه للإقفال هربًا من كلفة المازوت
episodes
الأشقر شكا من ضعف النشاط السياحي مع بداية فصل الخريف الحالي: فنادق عدة تتوجه للإقفال هربًا من كلفة المازوت
Lebanon News
طالب رئيس إتحاد النقابات السياحية رئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر في بيان بضرورة إيجاد حل جذري لموضوع إنتاج الكهرباء من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، لأن توقف معامل المؤسسة عن إنتاج الكهرباء يشكل معضلة لا بل مصيبة على المجتمع اللبناني والقطاعات الإقتصادية على إختلافها لا سيما القطاع السياحي.
 
الإعلان
وكشف الأشقر أن "العديد من المؤسسات الفندقية بدأت تقفل خارج بيروت، وذلك بسبب إرتفاع كلفة التشغيل الكبيرة الناتجة عن إرتفاع أسعار المازوت وإنخفاض نسبة الحجوزات".
 
ولفت إلى "ضعف النشاط السياحي في لبنان مع بداية فصل الخريف الحالي"، مشيرًا إلى أن "نسبة التشغيل الفندقي في بيروت تبلغ حاليًا حوالى 40 في المائة في بيروت و15 في المائة خارجها".
 
ورأى أن "هذه النسب محبطة وغير جيدة للمؤسسات السياحية"، عازيًا هذا الأمر إلى أجواء عدم الإستقرار والتشنج التي تسيطر على لبنان سياسيًا وأمنيًا.
 
وإذ أوضح الأشقر أن مشاكل القطاع الأساسية اليوم تعود إلى إنهيار سعر صرف الليرة وضعف العمل في المؤسسات السياحية، أشار إلى أنه "في فصل الصيف كان قسم كبير من أرباح هذه المؤسسات يذهب لتغطية كلفة المحروقات (المازوت)، أما الآن فنسب التشغيل منخفضة وبالتالي يرى أصحابها إنه من الأفضل الإقفال بدل تكبد الخسائر".
الإعلان
إقرأ أيضاً