أخبار لبنان
29 تشرين الأول 2022 - 09:35
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بوحبيب يلتقي نظيريه الجزائري والكويتي

وزيير خارجية الجزائر يبدي تجاوب حكومته مع رغبة لبنان تزويده بالوقود.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار الكويت, الجزائر, بو حبيب,وزير الخارجية,وزيير خارجية الجزائر يبدي تجاوب حكومته مع رغبة لبنان تزويده بالوقود..
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بوحبيب يلتقي نظيريه الجزائري والكويتي
Lebanon News
أبدى وزير خارجية الجزائر رمطان العمامرة  تجاوب حكومته مع رغبة لبنان تزويده بالوقود اللازم لتشغيل الطاقة الكهربائية خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب.
 
وكان بوحبيب قد التقى العمامرة على هامش مشاركته في أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الـ31 المنعقدة في الجزائر، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.
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كما بحث بو حبيب مع وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، في العلاقات الثنائية المميزة القائمة بين البلدين ودعم الكويت للبنان في مسيرة التعافي.

وهنأ الوزيران الجزائري والكويتي لبنان على إنجاز ترسيم حدوده البحرية الجنوبية، متمنيان له النجاح في بدء عمليات التنقيب النفطية.

كذلك تناول البحث المواضيع المطروحة على جدول أعمال القمة العربية ودورها في تعزيز العمل المشترك في مواجهة التحديات وملاقاة تطلعات الشعوب العربية، وتم التأكيد على أهمية نجاح هذه القمة التي تنعقد تحت عنوان "لم الشمل".
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