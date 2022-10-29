بوحبيب يلتقي نظيريه الجزائري والكويتي

أبدى وزير خارجية الجزائر رمطان العمامرة تجاوب حكومته مع رغبة لبنان تزويده بالوقود اللازم لتشغيل الطاقة الكهربائية خلال لقائه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب.

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وكان بوحبيب قد التقى العمامرة على هامش مشاركته في أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الـ31 المنعقدة في الجزائر، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.كما بحث بو حبيب مع وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، في العلاقات الثنائية المميزة القائمة بين البلدين ودعم الكويت للبنان في مسيرة التعافي.وهنأ الوزيران الجزائري والكويتي لبنان على إنجاز ترسيم حدوده البحرية الجنوبية، متمنيان له النجاح في بدء عمليات التنقيب النفطية.كذلك تناول البحث المواضيع المطروحة على جدول أعمال القمة العربية ودورها في تعزيز العمل المشترك في مواجهة التحديات وملاقاة تطلعات الشعوب العربية، وتم التأكيد على أهمية نجاح هذه القمة التي تنعقد تحت عنوان "لم الشمل".