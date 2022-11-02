أخبار لبنان
02 تشرين الثاني 2022 - 05:09
Back

كتانة للـLBCI: دورنا مكمل لعمل الدولة... وأكثر من 1703حالات كوليرا مشتبه بها

كتانة للـLBCI: دورنا مكمل لعمل الدولة... وأكثر من 1703حالات كوليرا مشتبه بها Lebanon, news ,lbci ,أخبار جورج كتانة,الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني,كتانة للـLBCI: دورنا مكمل لعمل الدولة... وأكثر من 1703حالات كوليرا مشتبه بها
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
أكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أن "دورنا مكمل لعمل الدولة."

وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ"LBCI"، أشار كتانة إلى أن "هناك أكثر من 1703 حالات كوليرا مشتبه بها في لبنان، وقد نقل الصليب الأحمر 187 حالة مشتبه بها في الأيام القليلة الماضية." 

وشدد على أن "التوعية نقطة أساسية، ليس فقط في المدارس بل في البلديات أيضًا،" لافتًا إلى أن "الوضع الإقتصادي والإجتماعي الحالي يحتم علينا التكاتف في هذا الموضوع."
الإعلان
 
وأوضح الأمين العام للصليب الأحمر أن "بؤر الإنتشار الأوسع هي في عكار وطرابلس وعرسال،" مشيرًا إلى أن "نسب حالات الإصابة بالكوليرا تتوزع بين 35% من السوريين و65% من اللبنانيين."

وعن حادثة سقوط سقف في مدرسة الأميركان في طرابلس صباحًا، أعلن أن "هناك حالة وفاة و3 إصابات و23 حالة إنهيار عصبي."

وأكد في سياق آخر إلى أن "فيروس كورونا ما زال موجودًا نظرًا للإختلاط والتجمعات."
الإعلان
إقرأ أيضاً