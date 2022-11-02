كتانة للـLBCI: دورنا مكمل لعمل الدولة... وأكثر من 1703حالات كوليرا مشتبه بها

الإعلان

أكد الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة أن "دورنا مكمل لعمل الدولة."وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ"LBCI"، أشار كتانة إلى أن "هناك أكثر من 1703 حالات كوليرا مشتبه بها في لبنان، وقد نقل الصليب الأحمر 187 حالة مشتبه بها في الأيام القليلة الماضية."وشدد على أن "التوعية نقطة أساسية، ليس فقط في المدارس بل في البلديات أيضًا،" لافتًا إلى أن "الوضع الإقتصادي والإجتماعي الحالي يحتم علينا التكاتف في هذا الموضوع."وأوضح الأمين العام للصليب الأحمر أن "بؤر الإنتشار الأوسع هي في عكار وطرابلس وعرسال،" مشيرًا إلى أن "نسب حالات الإصابة بالكوليرا تتوزع بين 35% من السوريين و65% من اللبنانيين."وعن حادثة سقوط سقف في مدرسة الأميركان في طرابلس صباحًا، أعلن أن "هناك حالة وفاة و3 إصابات و23 حالة إنهيار عصبي."وأكد في سياق آخر إلى أن "فيروس كورونا ما زال موجودًا نظرًا للإختلاط والتجمعات."