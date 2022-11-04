أخبار لبنان
04 تشرين الثاني 2022 - 08:10
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عشائر خلدة ترفع الصوت بما يتعلق بأحداث خلدة وتدعو السيد نصرالله لحل الاشكال

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Lebanon News
رفعت عشائر خلدة الصوت في مواجهة استمرار توقيف ابناءها بعد احداث خلدة التس شهدت معارك بالسلاح الحيّ. وقالت العشائر في بيان إن المطلوب يقابله مطلوب.

وتوجهت العشائر الى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله داعية اياه لحل الاشكال. 






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