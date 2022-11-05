حمية دعا إلى التعاون مع فرق المتعهدين لمواجهة أمطار الإثنين

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عطفًا على المعلومات الواردة من المعنيين بمتابعة الأحوال الجوية والتي مفادها بأن يوم الإثنين المقبل في 7/11/2022 سيتأثر لبنان بمنخفض جوي تكون المتساقطات فيه غزيرة، ولأيام متتالية، وتحضيرًا وتجهيزًا لذلك، أعلن المكتب الإعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية أنه بتوجيهات من الوزير إلى جميع فرق متعهدي الوزارة بأن تبقى على أهبة الإستعداد وعلى أتم الجهوزية لمواجهة أي أمر طارئ قد يحدث جراء ذلك، ستقوم هذه الفرق في اليومين المقبلين، وكما دأبها على الدوام، بعملية فحص متجدد لكافة مجاري تصريف مياه الأمطار على الأوتوسترادات وكذلك على المصبات البحرية جميعها، بإشراف لجان مختصة تم تكليفها من قبل الوزارة لمتابعة كل ما يتعلق بأشغال التعزيل والإشراف عليها ومتابعتها.وطلبت الأشغال العامة والنقل مجددًا من كل الجهات الأخرى ومن متعهدي رفع النفايات والبلديات وكذلك المواطنين العمل المستمر بروح من التكامل مع فرق المتعهدين، وذلك قبل وخلال وبعد المنخفض المذكور وطوال موسم الأمطار المقبل، صونًا للسلامة العامة والمرورية، داعية إلى أن يكون التكامل المنشود بين الجهات المذكورة نموذجًا على صعيد الإدارات كافة على الصعيد الوطني العام.