الاشرفية تحتضن النبيذ اللبناني... المدير العام لزارة الزراعة: التعاون المستمر أدى الى تسجيل اكثر من ستين خمارة

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أكد المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود ان وزارة الزراعة مستمرة في دعم وتسويق المنتجات الزراعية ومنتجات المونة والمطبخ اللبناني في لبنان والاسواق الخارجية وحيا لحود منتجي النبيذ على جهودهم وعلى احترامهم للنوعية والمواصفات وعلى استثمارهم في قطاع النبيذ.وأكد لحود ان التعاون المستمر بين وزارة الزراعة ومنتجي النبيذ أدى الى تطوير هذا القطاع والى تسجيل اكثر من ستين خمارة في وزارة الزراعة والى زيادة كمية انتاج النبيذ وزيادة صادرات النبيذ الى الاسواق الاوروبية والاميركية والعالمية.وحيا لحود الانتشار اللبناني على تعاونهم في تسويق الانتاج الزراعي ومنتوجات المونة والمطبخ اللبناني و النبيذ اللبناني في الاسواق الخارجية وناشدهم مضاعفة جهودهم لانهم بتسويقهم يدخلون العملة الصعبة الى لبنان ويساهمون في زيادة فرص العمل وتعزير صمود المزراعين والمنتجين في ظل الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبةواحتضنت الاشرفية النبيذ اللبناني من كل لبنان، برعاية لحود، ضمن ليالي النبيذ اللبناني Festival du vin على درج مار باسيليوس، والذي نظمه رئيس دير مار باسيليوس للرهبانية الباسيلية الشويرية الاب المدبر نقولا رياشي.وقد شاركت خمارات النبيذ من كل المناطق اللبنانية بحضور النواب غسان حاصباني، نقولا الصحناوي، نديم الجميل، بولا يعقوبيان، هاغوب تيريزيان، ملحم رياشي والوزيرة السابقة مي شدياق ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد والمدير العام السابق فادي سماحة ورئيس دير مار انطونيوس كفرشيما الأب المدبر سابا سعد و الوكيل العام للرهبانية الباسيلية الشويرية الاب جان مطران ورئيس الاتحاد اللبناني للكرمة والنبيذ ميشلين توما.الاب رياشيخلال المهرجان القى الاب نقولا رياشي كلمة حيا خلالها خمارات النبيذ على جهودهم وعلى تلبيتهم لمبادرته وشكر مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود على جهوده في تطوير وتسويق النبيذ اللبناني في لبنان والعالم.ثم عرضت بدورها رئيسة الاتحاد ميشلين توما لبرامج ومشاريع الاتحاد للعام المقبل، وبعدها رحب محافظ بيروت القاضي مروان عبود بالحضور في بيروت واكد ان العاصمة تحتضن دائما كل لبنان.