آخر يوم لبابا الفاتيكان في البحرين..

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LBCI News Lebanon

لم يغب لبنان عن الصلاة التي ترأسها الحبر الاعظم في كنيسة القلب الأقدس في المنامة في اليوم الاخير من زيارته الى البحرين.