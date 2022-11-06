أخبار لبنان
06 تشرين الثاني 2022 - 08:51
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آخر يوم لبابا الفاتيكان في البحرين..

آخر يوم لبابا الفاتيكان في البحرين.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار البحرين,بابا الفاتيكان,آخر يوم لبابا الفاتيكان في البحرين..
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Lebanon News
لم يغب لبنان عن الصلاة التي ترأسها الحبر الاعظم في كنيسة القلب الأقدس في المنامة في اليوم الاخير من زيارته الى البحرين.
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