أخبار لبنان
07 تشرين الثاني 2022 - 09:38
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السفارة الاميركية في بيروت: تطوير معايير أهلية الإعفاء من المقابلة للحصول على تأشيرات غير الهجرة

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السفارة الاميركية في بيروت: تطوير معايير أهلية الإعفاء من المقابلة للحصول على تأشيرات غير الهجرة
Lebanon News
أعلنت سفارة الولايات المتحدة في بيروت تطوير معايير أهلية الإعفاء من المقابلة للمواطنين اللبنانيين الذين يجددون تأشيرات B1 / B2 للسياحة والتجارة.

وأوضحت السفارة في بيان أن المواطنين اللبنانيين الذين يبلغون من العمر 50 عامًا وما فوق والذين انتهت صلاحية تأشيراتهم B1 / B2 خلال الـ 24 شهرًا الماضية، يستطيعون الحصول على إعفاء من المقابلة، الأمر الذي يسمح بتجديد التأشيرة دون مقابلة.
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ولفت إلى أن هذا تغيير إجرائي لتقديم خدمة أفضل ومعالجة أكثر فعالية لتجديد تأشيرات السياحة للمواطنين اللبنانيين المؤهلين.

وتابعت سفارة الولايات المتحدة:" وفقًا لما يقتضيه قانون الولايات المتحدة، قد يُطلب من بعض حاملي التأشيرات المؤهلين الحضور إلى سفارة الولايات المتحدة لإجراء المقابلات بعد تقديم طلباتهم. في حال كانت المقابلة مطلوبة، سيقوم ممثل السفارة بالاتصال بمقدم الطلب.

ووضعت موقعها لتحديد أهلية الحصول على الإعفاء من المقابلة: 

https://www.ustraveldocs.com/lb/lb-niv-visarenew.asp

للمزيد من التفاصيل والإجابات على الأسئلة، يرجى زيارة الموقع التالي: 
https://www.ustraveldocs.com/lb/lb-gen-faq.asp 
 
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