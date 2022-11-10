ألان عون: لا نريد القيام بعملية استعراضية ولا نستطيع الاستمرار بالورقة البيضاء

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اعتبر النائب ألان عون انه من المستحيل مقاربة الاستحقاق الرئاسي بالطريقة السابقة والمعايير التقليدية وتمنى ايقاف هذه المشهدية التي تتكرّر وتعكس أزمة. كما تمنى القيام بنقلة نحو الأمام، قائلاً: "نحن لا نريد القيام بعملية استعراضية ولا نستطيع الاستمرار بالورقة البيضاء الى ما لا نهاية".واضاف: "خيارنا بالانتظار هو خيار مسؤول لان النقلة التي نحاول ان نخلقها تحدث فرق بالمشهدية السياسية ونعطي اليوم فرصة للتفاهم من خلال هذا الخيار".ورأى في تصريح بعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية أن مرّة جديدة يتجدّد مشهد يعكس ألا أحد يقوم بشيء بين جلسة وأخرى وبالبقاء في هذه الدوامة المفرغة لا يمكن أن نصل إلى انتخاب رئيس ونحاول أن نعطي فرصة للآخر من أجل التقدّم ولكن لا أفق زمنيًّا مفتوحاً لهذا الأمر.