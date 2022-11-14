أخبار لبنان
14 تشرين الثاني 2022 - 05:47
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رئيس الرابطة المارونية: الدم المسيحي خط أحمر

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رئيس الرابطة المارونية: الدم المسيحي خط أحمر
Lebanon News
حذر رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم في كلمة ألقاها في ذكرى تأسيس الرابطة القيادات المسيحية عمومًا والمارونية خصوصًا من مواصلة نهج المكاسرة في ما بينهم، داعيًا إلى أن تكون بكركي هي المرجعية، قائلًا: "الدم المسيحي خط أحمر".

وأشار إلى أن الرابطة المارونية تعمل وتتحرك ببركة بكركي التي تستظلها، وهي مرجعيتها الوطنية والروحية.
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وأكد أن الرابطة المارونية تراقب بإهتمام ما يجري على المستويين الوطني والمسيحي وتعرب عن قلقها العميق من تفشي الإنقسامات العامودية واتساعها على نحو يهدد الإستقرار العام وتمادي خطاب الكراهية الذي قد ينتج إنفلاته بهذا القدر الجامح عنفًا لا قدرة للبنانيين على احتمال تداعياته.

وتوجه إلى القيادات المسيحية عمومًا والمارونية على وجه أخص بالقول: "حذار مواصلة نهج المكاسرة والتحدي بين بعضكم البعض، أوقفوا السجالات العالية النبرة، لأن أول الحرب كلام، ونحن لا نريد الإحتراب والنزال، بل الحوار والإلتقاء على الثوابت الجامعة، وأن تكون بكركي هي مرجعيتكم، إليها تحتكمون في المنعطفات المصيرية، من دون أن يلغي هذا الأمر حقكم المطلق في التنافس السياسي، بعيدًا من العداء والشحناء، وإطلاق العنان للغرائز، وذلك حفاظًا على من وما تبقى".

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