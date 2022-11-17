ميقاتي طلب اتخاذ الاجراءات لتكريم رجالات الاستقلال وترأس اجتماعا لبحث موازنة 2023

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طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الدوائر المختصة إتخاذ الاجراءات المتعلقة بتكريم رجالات الاستقلال في مناسبة عيد الاستقلال.وسيتم وضع اكاليل باسم الجمهورية اللبنانية على أضرحة رجالات الاستقلال وفق ما هو معتمد في مرسوم التشريفات والمراسم.وقد اعطى الرئيس ميقاتي توجيهاته الى مدير المراسم في رئاسة الجمهورية نبيل شديد ومدير المراسم في رئاسة مجلس النواب علي حمد، ومدير المراسم في رئاسة مجلس الوزراء لحود لحود لاتخاذ الاجراءات المناسبة.وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتمع مع سفير قطر ابراهيم عبد العزيز السهلاوي في السراي الحكومي اليوم، وتسلم منه دعوة لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم في كرة القدم في قطر في 20 الجاري.ورأس الرئيس ميقاتي إجتماعا شارك فيه نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وزير المال يوسف الخليل، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، ومستشار الرئيس ميقاتي سمير الضاهر، وتم خلال الإجتماع استكمال البحث في موضوع موازنة العام 2023.وقال الوزير الخليل بعد الاجتماع:" خصص هذا الإجتماع لبحث موازنة عام 2023 وتم التطرق للبنود الإصلاحية التي سيتم اعتمادها لتأتي الموازنة اكثر توازنا."وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي في حضور وفد من "المركز التربوي للبحوث والإنماء" ضم كلا من: المديرة الإدارية إيما بو ديوان، رئيسة مكتب البحوث التربوية كيتا حنا، رئيس وحدة تنفيذ المشاريع ورئيس رابطة موظفي المركز التربوي علي زعيتر، ورئيس قسم الإدارة التربوية ومنسق لجنة صياغة الإطار الوطني لمناهج التعليم العام ما قبل الجامعي أكرم سابق.واعلن الوزير الحلبي بعد الإجتماع:"ان في جزء من الإجتماع كان برفقتنا بعض مسؤولي المركز التربوي للبحوث والإنماء، حيث قدمنا الى ميقاتي وثيقة "الإطار الوطني للمناهج الجديدة "، كما توصلت إليها لجنة الصياغة في طبعتها الخامسة والتي ستعرض في تاريخ 23 تشرين الثاني الحالي على الهيئة العليا للمناهج التي ستدرس هذه الوثيقة وستقرها، بعد إدخال الملاحظات التي تراها مناسبة عليها.وقال:" في مناسبة سابقة قد أعلنت أن هذه الوثيقة الوطنية بامتياز هي بمثابة دستور تربوي أو طائف تربوي، لأن كل الفئات اللبنانية من كل الطوائف قد شاركت في وضعها وفي المناقشة حول الأطر المرجعية فيها والمعايير وكل المفاهيم التي أدخلت في هذه الوثيقة. لذلك فإننا نعول على اجتماع الهيئة العليا للمناهج التي ستنظر بهذه الوثيقة في 23 من الحالي للمباشرة في المرحلة الثانية من تطوير هذه المناهج."أضاف: أما الجزء الأخر من الاجتماع فقد كان مع ميقاتي للبحث في سير العام الدراسي في المدارس الرسمية خصوصا مطالب المعلمين وبعض المتأخرات التي كانت بسبب تأخر قانون الموازنة ونشره ودخوله حيز التنفيذ، وأننا نتطلع للمرحلة المقبلة لتحقيق انفراجات مالية على صعيد تحقيق مطالب الأساتذة لا سيما في ما يتعلق ببدلات النقل ومضاعفة الرواتب لأساتذة المدارس. وقدمت لميقاتي عدة مقترحات آمل أن تحظى بموافقته لتحقيق الإنفراج في الجو الدراسي الذي بدأ ببعض المطالبات حاليا والتي نأمل أن لا نصل فيها الى مراحل السلبية.واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من نقابة المعلوماتية في لبنان برئاسة جورج غسطين الخويري الذي اعلن بعد اللقاء : عرضنا على دولة الرئيس تقديم المساعدة المجانية للدولة في مكننة بعض الادارات في الدولة اللبنانية وحماية المعلومات، من منطلق رغبتنا بمساعدة البلد،وإستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من إتحاد بلديات الضنية برئاسة محمد سعدية الذي قال بعد اللقاء:" عرضنا لميقاتي الصعوبات التي تعانيها البلديات في ظل هذه الظروف الإقتصادية الصعبة،كما عرضنا له مواضيع تهم المنطقة من بنى تحتية وكهرباء وطرقات وغيرها.وأجرى ميقاتي اتصالات مع وزارة المال من اجل الإفراج عن أموال البلديات".