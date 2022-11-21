مخزومي: وقعنا اتفاقية لنقل أكثر من 30 ألف متر مكعب من ردميات صوامع المرفأ إلى مطمر الكوستا برافا

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أعلن النائب فؤاد مخزومي أن "عامين ونصف العام مرا على جريمة العصر. جريمة انفجار مرفأ بيروت التي راح ضحيتها نحو 214 شهيدا وأكثر من 6500 جريح، عدا عن الدمار الواسع في العاصمة. وما زلنا إلى اليوم نعاني من تداعيات هذا الانفجار".وقال خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب تناول فيه موضوع مرفأ بيروت: "اليوم نشهد على جريمة جديدة، جريمة بيئية تهدد حياة أهلنا وأطفالنا. جريمة أوقعتها صوامع الإهراءات التي وقفت في وجه الانفجار الكارثي وحمت العاصمة من مصيبة أكبر، إلا أنها باتت تشكل اليوم خطرا داهما يهدد صحة اللبنانيين. فدخان الحرائق المندلعة من صوامع الإهراءات يزكم الأنوف، والحبوب المعرضة للحرارة والرطوبة تشكل خطراً داهماً على الصحة وعلى السلامة العامة، فتخمير الحبوب هو مصدر لانبعاث بعض الغازات السامة كثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين، وباحتراق هذه الغازات قد يصل أول أكسيد الكربون إلى مستويات خطيرة".وأكد أنه "بهدف الإسهام في حماية أهلنا وعاصمتنا الحبيبة، وقعت مؤسسة مخزومي اليوم اتفاقية مع مقاول لنقل أكثر من 30 ألف متر مكعب من ردميات الصوامع إلى مطمر الكوستا برافا".