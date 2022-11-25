أخبار لبنان
25 تشرين الثاني 2022 - 15:00
Back

وزير السياحة أكد اهمية دور المرأة في القطاع الخاص والتربوي والسياحي

وزير السياحة أكد على اهمية دور المرأة في القطاع الخاص والتربوي والسياحي Lebanon, news ,lbci ,أخبار المرأة,وزير السياحة,وزير السياحة أكد على اهمية دور المرأة في القطاع الخاص والتربوي والسياحي
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
اكد  وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصارعلى اهمية دور المرأة في القطاع الخاص والتربوي والسياحي لما لها من قيمة مضافة على الانتاجية في المجتمع. 

موقف نصار جاء خلال اطلاق مبادرة  جمعية السيدات القياديات Lebanon: an Edutainement Hub for Arab Women التي تتضمن نشاطات تضيىء على فرص الاعمال والاستثمار بقطاعات تخوضها النساء. كما تطرق وزير السياحة الى حملة عيدا عالشتوية، بعد حملة اهلا بهالطلة في موسم الصيف.
الإعلان

وتطلق رئيسة جمعية السيدات القياديات واعضاء مجلس الادارة WLA والشركاء الاستراتيجيون: غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، طيران الشرق الاوسط MEA ونقابة وكالات السفر ATTAL، وبالتعاون مع وزارة السياحة، مبادرة Lebanon: an Edutainement Hub for Arab Women ، في مركز التدريب والمؤتمرات في مركز الادارة العامة لطيران الشرق الاوسط - طريق المطار.
 
الإعلان
إقرأ أيضاً