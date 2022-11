وزير السياحة أكد اهمية دور المرأة في القطاع الخاص والتربوي والسياحي

الإعلان

اكد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصارعلى اهمية دور المرأة في القطاع الخاص والتربوي والسياحي لما لها من قيمة مضافة على الانتاجية في المجتمع.موقف نصار جاء خلال اطلاق مبادرة جمعية السيدات القياديات Lebanon: an Edutainement Hub for Arab Women التي تتضمن نشاطات تضيىء على فرص الاعمال والاستثمار بقطاعات تخوضها النساء. كما تطرق وزير السياحة الى حملة عيدا عالشتوية، بعد حملة اهلا بهالطلة في موسم الصيف.وتطلق رئيسة جمعية السيدات القياديات واعضاء مجلس الادارة WLA والشركاء الاستراتيجيون: غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، طيران الشرق الاوسط MEA ونقابة وكالات السفر ATTAL، وبالتعاون مع وزارة السياحة، مبادرة Lebanon: an Edutainement Hub for Arab Women ، في مركز التدريب والمؤتمرات في مركز الادارة العامة لطيران الشرق الاوسط - طريق المطار.