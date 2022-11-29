أخبار لبنان
29 تشرين الثاني 2022 - 07:53
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شقير يبحث مع لويس لحود تسويق المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية في الأسواق المحلية والخارجية

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شقير يبحث مع لويس لحود تسويق المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية في الأسواق المحلية والخارجية
Lebanon News
بحث رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير مع مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود واقع القطاع الزراعي، والبرامج والمشاريع المشتركة بين وزارة الزراعة وإتحاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.

وأشار بيان صادر عن الإجتماع الى ان النقاش تركز على زيادة الصادرات الزراعية اللبنانية النباتية والحيوانية وصادرات الصناعات الغذائية ومنتوجات المونة والمطبخ اللبناني.
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وأكد شقير ولحود بعد الاجتماع أنه تم الإتفاق على إستمرار التواصل والتنسيق بين وزارة الزراعة وإتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والهيئات الاقتصادية لمتابعة تسويق المنتجات الزراعية اللبنانية في الاسواق المحلية والخارجية بالتعاون مع السفارات والبعثات الديبلوماسية اللبنانية والملحقين الاقتصاديين في السفارات، وذلك بهدف زيادة الصادرات وإدخال العملة الصعبة الى لبنان، للحفاظ على المزارعين في قراهم وتفعيل الحركة الإقتصادية في المناطق في لبنان. 

وأوضحا أن تحقيق هذا الأمر يتم من خلال مسارين، الأول، دعم المشاركات اللبنانية في المعارض المحلية والخارجية، والثاني، عبر متابعة احياء الأيام الوطنية لتسويق المنتجات الزراعية والمونة اللبنانية والصناعات الزراعية والمطبخ اللبناني.

وأكد شقير ولحود ان الملفات الزراعية المشتركة ستكون محط متابعة بين وزارة الزراعة و الهيئات الاقتصادية وكل من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في كل المناطق اللبنانية.
 
 

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