حميه عرض مع الدجاني مشروعًا الطرق والعمالة وخطة إعادة إعمار مرفأ بيروت

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عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه اليوم في مكتبه في الوزارة إجتماعًا مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير قطاع النقل لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إبراهيم الدجاني، جرى خلاله البحث في عدد من المشاريع الممولة من البنك الدولي وأهمها مشروعا الطرق والعمالة ودراسة خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت.وشكر حميه البنك الدولي على إنجاز الإطار القانوني العام للمرافئ اللبنانية، إضافة إلى الرؤيا والمهام لها، مؤكدًا أن هذان المشروعان سيسلكان الأطر الدستورية لإقرارهما ووضعهما موضع التنفيذ، مشددًا على ضرورة الإنتهاء من إعداد دراسة خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت لتفعيل وتعزيز دور قطاع المرافئ اللبنانية كافة.بدوره، أكد الدجاني للوزير أن استلام مجلس الإنماء والإعمار للأعمال والمشاريع المنفذة سيسهل تجديد عقد الطرق والعمالة لما بعد حزيران من العام 2023، لافتًا إلى أن دراسة خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت ستنجز من قبل الشركة المكلفة قبل نهاية الشهر الحالي، على أن يلي ذلك وضع التصور العام لتمويل هذه الخطة.