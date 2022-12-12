الخليل لـ"#عشرين_30": معركتنا الأساسية توحيد سعر الصرف... وهذا ما أوضحه عن الدولار الجمركي

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أوضح وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن القرارين لإحتساب ضريبة الدخل عرضة لتغيير أساسي، وهناك خلاف في فهم الموضوع ويجب أن نفهم تفاصيل ميزانية 2022 التي ركزت على صحة ودخل الناس.وفي حديث لبرنامج "#عشرين_30" عبر الـLBCI، أشار إلى أن هناك فرق بين ما نجبيه وما ندفعه، فنحن نجبي على دولار 1500 وندفع على 40000 فلا استدامة في هذه الحالة ومن هنا وجدت فكرة الدولار الجمركي.وقال: "منطقيًا، لن نعمل على الفوائد العالية بل الفوائد المنخفضة التي يتم مناقشتها مع النقابات مثل نقابات العمال والأساتذة والصناعيين وسنكون متفهمين للوضع القائم."كما أشار الخليل إلى أن الإنفاق قبل الأزمة كان 31 مليار أما اليوم فنحن ننفق 9 مليار، والإيرادات الضريبية كانت 16 ألفًا واليوم أصبحت 6 آلاف، موضحًا أن لا مال يدخل إلى البلد ولا نستطيع أن نعود إلى مصرف لبنان لاقتراض الأموال.ولفت إلى أن هناك وعد من أكثر من كتلة بأن نحول الدولار الجمركي من 15 ألفًا إلى 20 الفاً ونأمل أن ينجح ذلك لما له من نتائج مالية إيجابية.وأكد الوزير أن معركتنا الأساسية إلى جانب حفظ كرامة الناس، كما معركة صندوق النقد، هي توحيد سعر الصرف لأنه لا يمكن أن نعمل على خطط إقتصادية من دون سعر صرف موحد.