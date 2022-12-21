أخبار لبنان
21 كانون الأول 2022 - 11:35
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مصلحة الاقتصاد جنوبا: ضبط مواد غذائية غير محددة التاريخ في سوبرماركت وحجزها وإحالة صاحبها للتحقيق

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مصلحة الاقتصاد جنوبا: ضبط مواد غذائية غير محددة التاريخ في سوبرماركت وحجزها وإحالة صاحبها للتحقيق
Lebanon News
واصلت فرق مصلحة الاقتصاد في الجنوب جولاتها لضبط المخالفات، حيث تمكنت اليوم من ضبط مواد غذائية (اجبان - لحوم مثلجة - كريمة للطبخ - اسماك مثلجة - عجينة الكنافة) لا تحمل تواريخ صلاحية تقدر قيمتها ب 8 ملايين ليرة لبنانية، وذلك في احدى السوبرماركت في منطقة مثلث شحور- ارزون. وتم بنتيجتها تسطير محضر ضبط بمؤازرة الامن العام وحجز البضاعة، وإحالة صاحبها للتحقيق معه، بناء لاشارة المدعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان. 
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واستكملت المصلحة جولاتها بعد ذلك في مناطق حارة صيدا وشحور وارزون ودردغيا على المحطات والسوبرماركت والملاحم.
 
 
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