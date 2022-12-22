أخبار لبنان
22 كانون الأول 2022 - 08:53
Back

أبو الغيط بعد لقائه بري: لبنان سوف يخرج من هذه الازمة

أبو الغيط في عين التينة.. Lebanon, news ,lbci ,أخبار بري, عين التينة,أبو الغيط,أبو الغيط في عين التينة..
episodes
استمتع بمشاهدة فيديوهاتنا عبر الانترنت
المزيد من التفاصيل حول حزمات مشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك الآن
تسجيل الدخول
Lebanon News
شدد الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط على ان لبنان سوف يخرج من هذه الازمة والامر يبدأ بانتخاب الرئيس ثم إطلاق اليات الإقتصاد اللبناني. وقال بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة: "أثق أن الخيال والفاعلية للعقل اللبناني قادران على تحقيق إنفراج في الموقف". 

وكشف أنه تم الحديث خلال اللقاء عن الوضع اللبناني وعلى كيفية الخروج من هذا الوضع الإقتصادي السياسي المأزوم، وتركز الأمر على إنتخاب الرئيس اللبناني القادم، وقال: "شرح لي سيادته كل الآليات المتاحة وما قام به هو شخصيا من جهد لتأمين الخروج من هذا الوضع". 
الإعلان
 
وسئل ابو الغيط: "الى متى لبنان ليس على الاولوية العربية؟ وهل هناك من مبادرة عربية في موضوع الرئاسة؟" فاجاب: "هناك الكثير من الاحتمالات ولكن لا استطيع ان اتحدث في شيء محدد حاليا".

وكان بري قد استقبل ابو الغيط، في حضور الامين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي والوفد المرافق. وتم البحث في الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية لاسيما إستحقاق انتخاب رئيس الجمهورية.
الإعلان
إقرأ أيضاً