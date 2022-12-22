أبو الغيط بعد لقائه بري: لبنان سوف يخرج من هذه الازمة

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شدد الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط على ان لبنان سوف يخرج من هذه الازمة والامر يبدأ بانتخاب الرئيس ثم إطلاق اليات الإقتصاد اللبناني. وقال بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة: "أثق أن الخيال والفاعلية للعقل اللبناني قادران على تحقيق إنفراج في الموقف".وكشف أنه تم الحديث خلال اللقاء عن الوضع اللبناني وعلى كيفية الخروج من هذا الوضع الإقتصادي السياسي المأزوم، وتركز الأمر على إنتخاب الرئيس اللبناني القادم، وقال: "شرح لي سيادته كل الآليات المتاحة وما قام به هو شخصيا من جهد لتأمين الخروج من هذا الوضع".وسئل ابو الغيط: "الى متى لبنان ليس على الاولوية العربية؟ وهل هناك من مبادرة عربية في موضوع الرئاسة؟" فاجاب: "هناك الكثير من الاحتمالات ولكن لا استطيع ان اتحدث في شيء محدد حاليا".وكان بري قد استقبل ابو الغيط، في حضور الامين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي والوفد المرافق. وتم البحث في الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية لاسيما إستحقاق انتخاب رئيس الجمهورية.