بيان توضيحي لميقاتي بشأن تحديد سعر مبيع المحروقات

بيان توضيحي لميقاتي

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LBCI News Lebanon

منعا لأي التباس أو تحريف أو اجتزاء او استغلال لمضمون كتاب رئيس الحكومة الى وزير الطاقة، بشأن تحديد سعر مبيع المحروقات السائلة، أوضح المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه "بعد البلبلة التي حصلت امس عقب قرار وزير الطاقة، ربطاً بسعر منصة صيرفة التي حدّدها البيان الصادر عن مصرف لبنان بتاريخ 27/12/2022 بـ/ 38,000/ ليرة لبنانية، وقبل اكتمال العملية التنظيمية لذلك ما أدى إلى عدم تلبية المصارف التجارية طلبات السوق كافةً تنفيذاً لبيان المصرف المركزي، وبعدما تفاقمت أزمة توزيع المحروقات ما انعكس سلباً على مصالح المواطنين في فترة الأعياد، جرى التواصل بين رئيس الحكومة ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، فطلب الوزير تغطية رئيس الحكومة لقرار التراجع عن اعتماد السعر الجديد الى حين انتظام عمل المصارف وفق آلية التسعير الجديدة لصيرفة. وعلى هذا الاساس وجه الرئيس ميقاتي كتابا الى وزير الطاقة، بناء للطلب المذكور، بالإبقاء على تسعيرة بيع المحروقات ربطاً بسعر الصرف في السوق الموازية لحين الانتهاء من وضع الآلية المذكورة".